رابط وخطوات حجز تذاكر كأس رابطة الأندية 2022 عبر موقع «تذكرتي»

أعلنت شركة «تذكرتي» عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، طرح تذاكر دور المجموعات لكأس رابطة الأندية «كأس WE» عبر الموقع الرسمي، والتي تنطلق الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يكون نظام حجز التذاكر بنفس نظام حجز تذاكر مباريات الدوري المصري.

حجز تذاكر مباريات كأس رابطة الأندية 2022

ويشترط لحجز تذاكر مباريات كأس رابطة الأندية الدخول عبر موقع «تذكرتي»، وتسجيل الدخول برقم الحساب وكلمة المرور المُسجلين من قبل، إذ يشترط لحجز تذاكر المباريات، أن تكون حاصلًا على جرعتي لقاح كورونا، ولن يتم السماح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريق Fan Id.

ويتطلب التسجيل على موقع «تذكرتي» للحصول على تذاكر كأس الرابطة، تحديث ملف التعريف الخاص بالمشجع على الموقع، من خلال إدخال رقم التسجيل الخاص به في منظومة وزارة الصحة، وإدخال رمز التحقق، الذي يظهر في الجزء السفلي من شهادة التطعيم الخاصة بك، كما يمكن الحصول على رقم التحقق من خلال استخراج الشهادة الإلكترونية أو ما تعرف بشهادة الـ «QR Code».

إذ يمكن الحصول على شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا معتمدة بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، من إحدى مكاتب الصحة ببطاقة الرقم القومي.

وبعد إتمام عملية تحديث البيانات الخاصة عبر موقع «تذكرتي»، يبدأ المشجع اختيار المباراة التي يرغب في حضورها، واختيار النادي المُفضل بشكل افتراضي، وجرى تحديد سعر التذاكر بـ100 جنيه للمباراة الواحدة، ثم الضغط على «استكمال» لاختيار طريقة الدفع وإتمام حجز التذكرة.

وأشار الموقع إلى أنّه يمكن للمشجعين حجز تذكرة واحدة كحد أقصى لكل مباراة.

ومن المقرر أن يستهل النادي الأهلي مشواره ببطولة كأس الرابطة بمواجهة الجونة يوم الخميس المقبل الموافق 13 يناير 2022 على استاد السلام، حيث يقع الأهلي في المجموعة الثانية إلى جوار سموحة، والبنك الأهلي، والجونة، والمقاولون العرب، والإسماعيلي.