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إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا

كتب:

أحمد خالد
01:38 م | الأحد 09 يناير 2022
الأهلي

الأهلي

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت، وظهرت نتائجها اليوم الأحد.

وقال «أبو عبلة» إن نتيجة مسحة الخماسي؛ ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، جاءت إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي.

وأوضح طبيب الأهلي، أن الخماسي يخضع حاليا للبروتوكول العلاجي اللازم وجميعهم تحت الملاحظة الدائم، وتجري متابعتهم حاليا بصفة مستمرة. 

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