الأهلي يفتقد 15 لاعبا في كأس رابطة الأندية

تلقى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة جديدة، بعد تأكد غياب 15 لاعبا عن بطولة كأس رابطة الأندية، المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل، ليصبح مدرب المارد الأحمر، في ورطة حقيقية قبل انطلاق المسابقة المستحدثة في موسمها الأول.

وبعد أزمة غياب 9 لاعبين لظروف مشاركتهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل، وجد الجهاز الفني للمارد الأحمر، نفسه في مأزق جديد، بعد تأكد إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، إلى هاتاي سبور التركي، على سبيل الإعارة.

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