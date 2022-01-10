«أحلام» تثير الجدل بعد منعها من مغادرة الكويت.. وتحقيق في الواقعة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق «شلونك»، بعد ما زعمت الفنانة الإماراتية أحلام منعها من مغادرة البلاد بسبب خضوعها للحجر، في حين أن أحد الفنانين غادر من دون الخضوع لنفس الشروط، وكانت تقصد الفنان القطري فهد الكبيسي، الذي بدوره رد بفيديو يشرح فيه كيفية خروجه والتزامه بإجراءات وبروتوكول الحجر الصحي المعمول به في دولة الكويت.

أثارت الفنانة الإماراتية، أحلام، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو نشرته على حسابها، بسبب خضوعها للحجر ومنعها من مغادرة الكويت، في حين أن الفنان القطري فهد الكبيسي غادر بدون خضوعه لهذا الإجراء، بحسب قولها.

هذي قصتي مع الحجر في الكويت ليش انا انحجر في حين ان فهد غادر وحنا وصلنا في نفس اليوم #الكويت دوله عدل وهذا خطابي لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الشيخ مشعل الاحمد ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/Ma8ceLlcd2 — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) January 9, 2022

في البداية وجهت الفنانة أحلام رسالة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، تساءلت خلالها عن سبب فرض الحجر الصحي عليها 3 أيام بخلاف الفنان القطري الكبيسي، ثم أعادت توجيه رسالتها إلى وزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح، مطالبةً بالكشف عن سبب منعها من المغادرة رغم أنها قدمت على طائرة خاصة ولن تعرِض حياة الآخرين للخطر، في حين أن الفنان الكبيسي قدم على طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية.

وزارة الداخلية الكويتية تفتح تحقيقا في إجراءات الحجر الصحي

من جانبها ردت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي عبر حساب الوزارة على «تويتر»، دون تسمية أحد، أو توجيه الرد للفنانة أحلام، مطالبة بفتح تحقيق بدخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق «شلونك».

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام باجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك". pic.twitter.com/EoSaz0YqV0 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 9, 2022

الفنان القطري فهد الكبيسي يرد على أحلام

بدوره، خرج الفنان القطري فهد الكبيسي للتعليق على ما أثارته الفنانة أحلام بشأن مغادرته الكويت قبل إكمال مدة الحجر الصحي، قائلاً: «إنه وصل الكويت حيث طلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة فحص كورونا، وتم بناء على ذلك ختم جوازه ليتمكن من دخول الكويت»، مضيفًا «أنه وبعد دخوله الكويت أجرى فحص الكورونا، ثم توجه إلى حفل الزفاف وغادر الكويت عقب إنهائه، بكل بساطة بعد إتمامه هذه الإجراءات».