إصابة وزير الصحة في الكويت بكورونا.. واحتجاجات لإجبارية التطعيم في لبنان وتونس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها على حسابها الخاص بموقع «تويتر»، إن التحاليل أثبتت إصابة وزير الصحة الكويتي، خالد السعيد بفيروس كورونا، قائلة إن المسحة أجريت على الوزير «بشكل روتيني»، مشيرة إلى أنه يطبق بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد.

الحكومة الكويتية تستبعد إغلاق المطار والمنافذ

وأعلنت الحكومة بالكويت، في وقت سابق، أنه بالرغم من التفشي السريع لفيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية، وتوقع التصاعد في الأعداد المصابة بمتحور «أوميكرون»، إلا أن الوضع الوبائي في البلاد جيد، مستبعدة تطبيق الحظر أوإغلاق المطار والمنافذ في الوقت الحالي.

وأوضحت الحكومة بالكويت، أن قفزة أعداد الإصابات لا تدعو إلى الهلع، فلا يزال الإشغال السريري في المستشفيات مستقر.

تصاعد معدلات الإصابة في السعودية والتعليم يلتقط أنفاسه

مع التسارع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بالمملكة العربية السعودية، يتمتع نحو 6 ملايين طالب وطالبة في السعودية بإجازة منتصف الفصل الدراسي، وهي إجازة تتزامن مع ظرف غير اعتيادي.

وجاء ذلك مع إعلان وزارة الصحة أمس عن ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 3168 حالة، وبعد أخبار متواترة حول إغلاق مدارس بسبب إصابات كورونا في مناطق متفرقة، ما يجعل التعليم السعودي يلتقط أنفاسه في هذه الإجازة التي تمتد لثمانية أيام.

احتجاجات في لبنان وتونس ضد إجبارية اللقاحات

خرج لبنانيون إلى شوارع بيروت للاحتجاج على إلزامية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بمتحور «أوميكرون».

وفي تونس، تجمع عشرات المتظاهرين في العاصمة للاحتجاج على شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد أن أصبحت إلزامية على التونسيين في ديسمبر الماضي، وللحصول على هذه الشهادة يجب أن يبرر حاملها الحصول على جرعتين من اللقاح لدخول الأماكن العامة ومواصلة العمل في مؤسسات الدولة والجامعات وبعض الشركات الخاصة.