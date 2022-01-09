الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. رياح وأتربة والحرارة تصل لـ«صفر»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا على أنحاء البلاد كافة، حيث تشهد مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الغربية، وشمال الصعيد، طقس بارد، فيما يكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد أثناء النهار، بينما يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة أثناء الليل، يصل إلى حد الصقيع على جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وكشفت الأرصاد خلال البيان الصادر عنها قبل قليل، أنّ حالة الطقس غدا تشهد نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومدن القناة، على فترات متقطعة، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة بنسب سقوط تصل إلى 40% على مناطق من السواحل الغربية، جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

حالة البحرين والملاحة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، يصل ارتفاع الأمواج به إلى 3 أمتار، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى 1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على البلاد، كما يلي:

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 11

السلوم 15 12

سيوة 15 06

بورسعيد 18 10

دمياط 17 10

الزقازيق 17 10

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 16 11

السويس 17 11

العريش 18 09

رفح 18 08

رأس سدر 20 09

نخل 17 03

نويبع 22 14

طابا 21 08

كاترين 17 0

الطور 23 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 16 05

أسيوط 16 05

سوهاج 19 08

قنا 22 09

الأقصر 22 10

أسوان 22 11

إدفو 23 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 25 04

شلاتين 26 13

أبو رماد 26 13

حلايب 25 14

رأس حدربة 25 14