الأرصاد: سقوط أمطار رعدية.. ودرجات الحرارة تصل لصفر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من حالة نشاط نسبي للرياح الآن على القاهرة والسواحل الغربية، حيث تنشط رياح جنوبية غربية جافة على شمال البلاد من الساحل الغربي حتى القاهرة وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية؛ كما تسود أجواء باردة على الأنحاء كافة.

وأضافت الأرصاد، أن الإحساس ببرودة الطقس يزداد بسبب نشاط الرياح، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح على السواحل الشمالية 25 عقدة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 20 عقدة، ولا سيما في وقت الظهيرة وما بعدها.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى 3 أمتار، ويمتد غطاء سحابي علي مصر الوسطي حتى أقصى جنوب البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد شدتها على سيناء تصل إلى حد السيول هناك.

أمطار متفاوتة الشدة

وحددت الهيئة المناطق المتوقع أن تشهد تساقط الأمطار، حيث تتعرض مناطق من جنوب سيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر «شرم الشيخ، الغردقة، دهب، كاترين، رأس غارب» أمطار متوسطة على فترات متقطعة، قد تكون رعدية أحيانا، وتتهيأ الفرصة لتكون السيول على بعض مرتفعات جنوب سيناء، بينما تتعرض بعض مناطق السواحل الشمالية، شمال الدلتا، وجنوب البلاد لأمطار خفيفة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على البلاد، كالتالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 17 09

مطروح 16 08

السلوم 15 08

سيوة 15 06

بورسعيد 17 09

دمياط 17 09

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 18 08

رفح 18 08

رأس سدر 19 09

نخل 18 03

نويبع 22 14

طابا 21 08

كاترين 15 0

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 24 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 19 08

قنا 22 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبو سمبل 25 10

الوادي الجديد 22 05

شلاتين 26 15

أبو رماد 26 15

حلايب 25 16

رأس حدربة 25 15.