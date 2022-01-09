الأرصاد تحذّر من سحب ممطرة على بعض المناطق: سرعة الرياح تصل لـ30 عقدة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدّتها مع تقدم الوقت على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، تكون رعدية أحيانا.

انخفاض مستوى الرؤية ونشاط للرياح

وشددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة الآن على محافظة مطروح كما هو موضحا على الخريطة (باللون الوردي)، لتصل سرعة الرياح إلى 30 عقدة حتى الآن، بينما وصل مستوى الرؤية إلى 500 متر.

وأوضحت الأرصاد أنّ هناك انتشار للرمال المثارة نتيجة نشاط رياح جنوبية غربية جافة وباردة تؤثر على شمال الصعيد والقاهرة والدلتا والسواحل الغربية والصحراء الغربية، تنخفض معها الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية.

أمطار متوسطة مساء

وتابعت الهيئة أنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، والفرصة مهيأة إلى تكون السيول على مناطق من مرتفعات جنوب سيناء، كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد والسواحل الشمالية.

وكانت الأرصاد الجوية أوضحت في وقت سابق، أنّ طقس اليوم ينقسم إلى أجواء مختلفة حيث يتأثر شمال البلاد بكتلة جوية مختلفة الخصائص تماما عن سيناء وجنوب البلاد من حيث درجة الحرارة وسرعة الرياح والأمطار، ويتأثر شمال البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة، يزيد هذا النشاط الإحساس ببرودة الطقس، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة لتسود أجواء باردة نهارا، شديدة البرودة ليلا.

أما عن سيناء وجنوب البلاد ومصر الوسطي، فيمر عليها غطاء سحابي تدعمه رطوبة سطحية، ومن المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على الصعيد، خاصة مصر الوسطى، وتمتد هذه الأمطار إلى سيناء لتزداد شدتها، وتصل إلى حد السيول خاصة على المرتفعات.