الأرصاد: فرص سقوط الأمطار على شرم الشيخ ستنعدم بعد عصر الغد

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية مستقرة، لكن هناك بعض الظواهر مثل نشاط الرياح، وكان مثيرا للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة، مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الأمطار لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فرص سقوط أمطار اليوم، في شرم الشيخ في الساعات المقبلة، قد تصل إلى المتوسطة، لكنها لن تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وعند الافتتاح مساءً ستكون الأجواء استقرت بشكل كبير.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار على شرم الشيخ، ستنعدم من بعد عصر الغد، وستسود حالة من الاستقرار الجوي، وستكون هناك فرص للشبورة المائية، لكن بأقل كثافة من الأيام الحالية.

فرص سقوط الأمطار مقتصرة على أماكن بعينها

وأردف محمود شاهين، أن فرص الأمطار مقتصرة على مناطق من جنوب سيناء، ومطروح، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وربما تمتد إلى الإسكندرية، وستكون كلها أمطار خفيفة، متوقعا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة غدا على بعض المناطق، إضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغريية، ومناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.