جابر طايع ناعيا وائل الإبراشي: كنت وستظل علامة فارقة في تاريخ الإعلام الحر

نعى الدكتور جابر طايع يوسف، رئيس قطاع الشؤون الدينية في وزارة الأقاف سابقا، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي غيّبه الموت عن عالمنا مساء أمس الإثنين، بعد صراع مع مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قبل نحو عام.

طايع: الساحة الإعلامية فقدت علما من أعلامها

وقال طايع في بيان عنه: «عزاء واجب في الجريء المتميز الإعلامي وائل الإبراشي، حقيقة فقدت الساحة الإعلامية علما من أعلامها وحرًا من أحرارها، وصاحب أكبر البرامج الإعلامية تميزا (الحقيقة، والعاشرة مساء)، وأخيرا (مساء التاسعة)».

طايع للإبراشي: مدرستك باقية وعطاؤك ممتد

وأضاف رئيس قطاع الشؤون الدينية في وزارة الأوقاف سابقا: «كنت وستظل علامة فارقة في تاريخ الإعلام الحر، مدرستك باقية، وعطاؤك في الأجيال يمتد، وإصرارك على بيان الحقيقة رغم قطع التيار الكهربائي عليك في الاستوديو مرات عديدة في عهد الفاشية الدينية في (برنامج الحقيقة) ما زال يخلد ذكراك».

وتابع طايع: «تركت فراغًا لم ولن يملؤه غير الأمل في الله عز وجل، أن يرحمك رحمة واسعة ويدخلك فسيح جناته، وأن يرزقك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».