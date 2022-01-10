العليا للحج: كورونا يفسد فكرة الأسعار الاسترشادية لرحلات العمرة

قال ناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن وضع سعر استرشادي لبرامج العمرة هذا العام، لن يكون مجديا، إذ لا يمكن تحديد أسعار ثابتة لتلك البرامج، لافتا إلى أن تلك الأسعار متغيرة وتخضع لعلاقات تجارية بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين، إذ أن الوكيل السعودي وفقا للضوابط السعودية، مسؤولا عن استصدار التأشيرات وحجز فنادق إقامة المعتمرين، فضلا عن الانتقالات الداخلية بالمملكة.

وكانت أنباء قد ترددت، مؤخرا، عن اعتزام غرفة شركات السياحة، وضع أسعارا استرشادية لبرامج العمرة هذا العام، تلتزم بها جميع الشركات، بخلاف الأسعار التى تم تداولها لرحلات العمرة.

شركات السياحة ستراعي الوضع الاقتصادي موسم العمرة

أضاف تركى لـ«الوطن»، أن شركات السياحة تعي جيدا، أن موسم العمرة الحالي، يعتبر بداية بعد توقف عن تنظيم البرامج لنحو عامين، بسبب جائحة كورونا، متابعا: «الشركات تعلم أن أعداد المعتمرين هذا العام، ستكون منخفضة، وأثق في أنها ستحافظ على عملائها وعلى مصداقيتها، من خلال مراعاة الوضع الاقتصادى لغالبية الأسر المصرية، بتحقيق هامش ربح بسيط، وعدم المغالاة في أسعار برامج العمرة».

أسعار البرامج الاقتصادية ستبدأ من 25 ألف جنيه

أشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن كل المؤشرات الحالية، تؤكد أن أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي، ستبدأ من 25 ألف جنيه، موضحا أن رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق الشهر المقبل، لافتا إلى أن الأعداد النهائية للمعتمرين المصريين، ستتحدد بعد يوم 25 يناير الجاري.

وكان علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن شروع غرفة شركات السياحة في تحديد سعر استرشادي لبرامج العمرة هذا العام، سيكون غير غير مجدي، متابعا: «على أي أساس استندت الغرفة في حساب هذا السعر الاسترشادي، خاصة أن أسعار الفنادق متفاوتة وفقا لتصنيف ومكان الفندق، فضلا عن أن أسعار تذاكر الطيران تتفاوت من موعد سفر لآخر ومن شركة لأخرى، كما أن مشتملات البرنامج تتفاوت، أيضا، فهناك شركات تنظم برنامج بوجبات غذائية وأخرى بدون، علاوة على أن مدة البرنامج لن تكون واحدة».