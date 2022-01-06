«شركات السياحة»: أسعار البرامج الاقتصادية للعمرة قد تصل لـ40 ألف جنيه

تساؤلات عديدة تدور داخل الشارع المصري بشأن أسعار برامج العمرة لهذا العام، في ظل التصريحات الكثيرة الخاصة بأسعار البرامج، والتي أشار بعضها إلى أنها تبدأ من 50 ألف جنيه.

وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن كل الأسعار المتداولة حاليا غير دقيقة في ظل عدم تحديد العديد من الرسوم، والتي سيتم على أساسها حساب السعر النهائى للبرنامج.

وأضاف لـ«الوطن»، أن غرفة شركات السياحة لم تعلن حتى الآن عن الرسوم الخاصة بوثيقة التأمين الصحي للمعتمرين، أو بتكاليف تحاليل الـ«pcr» الخاصة بفيروس كورونا، والتي سيجريها المعتمرون سواء قبل السفر للمملكة أو قبل العودة لمصر، فضلا عن الرسوم الإدارية للغرفة، كما أن شركات الطيران لم تعلن حتى الآن أسعار تذاكر رحلات العمرة، كما لم يتم معرفة الأعداد النهائية للمواطنين المصريين الذين سيؤدون مناسك العمرة هذا العام.

مستجدات فيروس كورونا لها تأثير على أسعار برامج العمرة

وأشار إلى أن مستجدات فيروس كورونا سيكون لها تأثير كبير في زيادة سعر برنامج العمرة، في ظل عودة المملكة العربية السعودية للعمل بالإجراءات الاحترازية، وعودة العمل بـ50% من الطاقة الاستيعابية، سواء في الإقامة أو في التنقلات داخل المملكة، موضحا أنه وفقا للمؤشرات الحالية وما يتردد عن أن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام لن تزيد عن 45 ألف معتمر، فإن أسعار البرامج سترتفع بنسبة تتعدى 150% بالنسبة لعام 2019، لافتا إلى أن أسعار البرامج الاقتصادية وفقا لتلك المعطيات قد تصل لنحو 40 ألف جنيه.

السعر الاسترشادي للعمرة ليس له جدوى

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أن ما يتردد عن شروع غرفة شركات السياحة في تحديد سعر استرشادي لبرامج العمرة هذا العام سيكون غير ذي جدوى، وتابع «على أي أساس استندت الغرفة في حساب هذا السعر الاسترشادي، خاصة أن أسعار الفنادق متفتاوتة وفقا لتصنيف ومكان الفندق، فضلا عن أسعار تذاكر الطيران تتفاوت من موعد سفر لآخر ومن شركة لأخرى، كما أن مشتملات البرنامج تتفاوت فهناك شركات تنظم برنامج بوجبات غذائية وأخرى بدون، علاوة على أن مدة البرنامج لن تكون واحدة».

وأشار «الغمري»، إلى أن شركات السياحة المنفذة لرحلات العمرة لن يزيد هامش ربحها عن 10% من تكلفة البرنامج.