شكوى كشفت موظف بـ«المحاسبات».. بيقبض مرتبه وهو قاعد في السعودية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، «م.ا» نائب مدير إحدى الإدارات سابقًا بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة الإحالة للمعاش، لما اقترفه من جرم تمثل في سفره إلى زوجته بدولة السعودية، دون إجازة رسمية، ووقع بكشوف الحضور والانصراف، واستغل تكليفه بالمأموريات خلال عامي 2016 و 2017.

كما عاقبت المحكمة «م.م» نائب أول مدير إدارة بذات الجهاز بعقوبة اللوم؛ لأنه أهمل في الإشراف على الأول؛ مما أدى لتقاضي الأول راتبه وحوافزه برغم عدم وجوده بالعمل.

المحال الأول وقع بكشوفات الانصراف والحضور

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه غادر البلاد بدون مسوغ قانوني خلال الفترات المذكورة، وسترا لذلك استغل تكليفه بمأموريات بجهة عمله، ووقع بكشوف الحضور والانصراف بما يفيد تواجده بالعمل عن الأيام سالفة البيان رغم تغيبه عن العمل خلال تلك المدد جميعا، لثبوت تواجده خارج البلاد بذات المدد، وتقاضى راتبه والحوافز والبدلات عن تلك الفترة دون وجه حق.

حرر محاضر جرد بالمخالفة

كما نُسبت للمحال الأول، أنه حرر 4 محاضر جرد وإثبات حالة بالتواريخ المشار إليها، على الرغم من تواجده خارج البلاد خلال تلك التواريخ، وحرر وقيد التقارير الخطية للمأموريات المكلف بها الموضحة بسجل قيد التقارير الخطية بتواريخ ثبت تواجده فيها خارج البلاد .

ونسبت للمحال الثاني، الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال الأول؛ مما أدى إلى ترديه في المخالفات المشار إليها سلفا.

بداية الواقعة، بشكوى جاءت بكتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات به ملف بشأن ما نسب للمحال الأول، بعدما تلقى الجهاز شكوى مقدمة من مجهول ضد الأول، المتضمنة حصوله على مأموريات، في حين أنه كان يسافر خلالها إلى زوجته بالمملكة العربية السعودية .