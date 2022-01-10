محافظ الشرقية: استخراج 13305 شهادات استبيان خلال عام 2021

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية خلال عام 2021 لما قام به العاملون من إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

إنجازات كبيرة في ملفات التصالح بمخالفات البناء

أكد محافظ الشرقية، في بيان، أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل، وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.

استخراج شهادات الاستبيان توضح أبعاد قطع الأرض الخاصة

وفى سياق متصل أشارت المهندسة داليا سليم، مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، إلى أن الإدارة خلال عام 2021 استقبلت 13118طلبا لاستخراج شهادات الاستبيان توضح أبعاد قطع الأرض الخاصة.

وتابعت، بالإضافة لعدد «1476» طلبا مرحلا من العام السابق، تم الانتهاء من تنفيذ 13305 شهادات منها بنسبة «91.17%»، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من فحص 4576 طلبا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بنسبة إنجاز «100%» وذلك حرصاً من المواطنين على الدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التصالح والتقنين، فضلاً عن قيام الإدارة بالمساهمة في الرفع المساحي وتوقيع الإحداثيات على خرائط ورقية لعدد «234» مشروعا ضمن مشروعات حياة كريمة بمركز الحسينية وعدد «122» مشروعا بنطاق المحافظة.

اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي

أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية «ورقية – رقمية» ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي «AS-BUILT» واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.