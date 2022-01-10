تجديد حبس 6 متهمين في واقعة بسنت خالد ضحية الابتزاز بالغربية

جددت، اليوم، جهات التحقيق في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، حبس 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في الواقعة، وذلك بتهمة التنمر على الطالبة وتداول فيديوهات وصور خاصة بها.

وكانت جهات التحقيق استدعت الخميس الماضي، 6 متهمين جدد في واقعة بسنت ضحية الابتزار الإلكتروني بالغربية، وبعد سماع أقوالهم ومواجهتهم بالتهم والاعتراف تفصيلياً، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهم اليوم تم تجديد الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

هوية المتهمين الجدد

وكشفت مصادر مطلعة في مديرية أمن الغربية، أن المتهمين الستة الجدد بينهم ثلاثة طلاب في مراحل دراسة وجامعية مختلفة، و3 آخرين عمال أسقف معلقة، وجميعهم من أبناء القرية، وتم استدعائهم بعد التحقيقات الموسعة التي أجرتها جهات التحقيق حول الواقعة.

وتبين تورط المتهمين في الواقعة وتداول الفيديوهات والصور الخاصة بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن المقرر اليوم استكمال التحقيقات والنظر في أمر تجديد حبسهم من عدمه.

حبس المتهمين الرئيسيين

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح كفر الزيات بالغربية، قرر السبت الماضي، حبس المتهمين «ا. ا»، و«ع. ش»، وهما المتهمين الرئيسيين في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد، 15 يوما على ذمة التحقيقات في الواقعة، ومطالبة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتقرير الفني الخاص بمضبوطات الواقعة، وذلك بعد انتهاء مدة الحجز القانونية المقررة بـ4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الطالبة بسنت خالد شلبي، 17 عاما، في الصف الثاني الثانوي الأزهري، أنهت حياتها بتناولها حبة حفظ الغلال، بعد تعرضها إلى ضغوط نفسية نتيجة تعرضها إلى ابتزاز من قبل شابين سعيا على إقامة علاقة عاطفية معها، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل أسرة الطالبة يحمل رقم 12775 إداري كفر الزيات يتهم فيه الشابين بالتشهير بابنتهم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.