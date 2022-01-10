النيابة تنظر تجديد حبس 6 متهمين في واقعة وفاة بسنت خالد بالغربية اليوم

تنظر اليوم نيابة مركز كفر الزيات بالغربية، أمر تجديد حبس 6 متهمين جدد في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، وذلك بعد قرار حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، الخميس الماضي.

قرار الحبس

وكانت جهات التحقيق في مركز كفر الزيات، قررت الخميس الماضي، حبس 6 متهمين جدد في واقعة وفاة بسنت خالد ابنت قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، والمعروفة إعلاميا بـ«ضحية الابتزار الإلكتروني»، بعد سماع أقوالهم في التحقيقات التي استمرت نحو 7 ساعات معهم، بعد تورطهم ونسب اتهامات لهم.

هوية المتهمين الجدد

وكشفت مصادر مطلعة في مديرية أمن الغربية، أن المتهمين الستة الجدد، بينهم 3 طلاب في مراحل دراسة وجامعية مختلفة، و3 آخرين عمال أسقف معلقة، وجميعهم من أبناء القرية، وتم استدعائهم بعد التحقيقات الموسعة التي أجرتها جهات التحقيق حول الواقعة، وتبين تورطهم في الواقعة وتداول الفيديوهات والصور الخاصة بالواقعة.

وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن المقرر اليوم استكمال التحقيقات والنظر في أمر تجديد حبسهم من عدمه.

حبس متهمين اثنين

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح كفر الزيات بالغربية، قرر السبت الماضي، حبس المتهمين «ا. ا»، و«ع. ش»، وهما المتهمين الرئيسيين في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد، 15 يوما على ذمة التحقيقات في الواقعة، ومطالبة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتقرير الفني الخاص بمضبوطات الواقعة، وذلك بعد انتهاء مدة الحجز القانونية والمقررة بـ4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأنهت الطالبة بسنت خالد شلبي، 17 عاما، في الصف الثاني الثانوي الأزهري، حياتها بتناولها حبة حفظ الغلال، وذلك بعد تعرضها إلى ضغوط نفسية نتيجة ابتزازها من قبل شابين سعيا لإقامة علاقة عاطفية معها، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل أسرة الطالبة يحمل رقم 12775 إداري كفر الزيات يتهم فيه الشابين بالتشهير بابنتهم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.