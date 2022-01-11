حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 11-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يأتي العناد والاندفاع على رأس العيوب التي يتميز بها مولود برج الثور، الذي يحب الخروج دائما خلال النهار، فضلا عن عشقه للصمت، والاستماع إلى أحاديث الآخرين، وإتقان العمل على أكمل وجه.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

رغم الضغوط.. القمر يمدك بالحماس ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.