حظك اليوم الإثنين 10-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

الأبراج السماوية تنقسم إلى 4 أنواع، مائية وترابية ونارية وهوائية، وداخل كل مجموعة يوجد 3 أبراج، ويكتسب الشخص صفات البرج وفق لتاريخ ميلاده، ويبحث البعض باستماته شديدة، عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، بعد اكتشاف حركة الكواكب ولشمس والقمر اليومية.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 10-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتساعدك تحليلاتك كثيرا.

حظك اليوم برج الحمل 10-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يعمل اليوم لصالحك ويمدك بالسحر والطاقة العاطفية وبالثقة في النفس.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 10-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الثور 10-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-1-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 10-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 10-1-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك، وتسبب لك اشتباكات مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 10-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة وقد يقودك لمفاوضات ناجحة تحقق من خلالها تقدما ومكاسب، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 10-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، وتقترب بسهولة ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 10-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية أو مالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها.

حظك اليوم برج العذراء 10-1-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تعدك بالسعادة العاطفية وتعبر بجرأة عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 10-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرد على القيود واهتم بدقة أدائك وانتبه لحقوقك

حظك اليوم برج الميزان 10-1-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمربع برجك.. حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 10-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم برج العقرب 10-1-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات.. تبدو ساحرا ويقظا ومستعدا للتعامل مع من تحب بروح ود، وتعاطف، وإيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 10-1-2022 على الصعيد المهني

تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم برج القوس 10-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 10-1-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للأخطاء والحوادث وسوء التعبير.

حظك اليوم برج الجدي 10-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ضغوط عاطفية أو عائلية.. كن مستعدا للتفاهم بهدوء إذا أردت أن تحل خلافا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 10-1-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الدلو 10-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك، وتتمتع بقدرة فائقة على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 10-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنتبه لقراراتك وأقوالك ولا تتسرع.

حظك اليوم برج الحوت 10-1-2022 على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.