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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10-1-2022 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:09 ص | الإثنين 10 يناير 2022
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتصف مولود برج الحوت بأنه شخص ذكي وقادر على إدارة العمل بكفاءة عالية، فإذا استمل منصب إداري أو تدريبي فإنه سيقدم أفضل ما لديه في العمل؛ لأنه يمتلك قدرات غير عادية في تنفيذ المهام، تجعله يتقنها بمستويات عالية وبوقت قياسي.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنتبه لقراراتك وأقوالك ولا تتسرع.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.

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