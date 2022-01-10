حظك اليوم برج الثور الإثنين 10-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور، يميل في كثير من الأحيان، إلى أن يكون كريمًا مع الأشخاص من حوله، وهو يهدف بهذا إلى أن يجعل علاقاته طويلة الأمد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل الصحة، وعليك اليوم، أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

اليوم يلزمك الكثير من الصبر، فلا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 إبريل.