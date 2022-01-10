حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يصعب التنبؤ بما سيفعله مولود برج الدلو، وذلك يرجع إلى نفوره من الروتين والرتابة، وعدم اتباعه نمطا سلوكيا ثابتا، وبشكل عام تعتمد أفعاله على شعوره سواء كان سيئاً أم جيداً، الأمر الذي يجعله في بعض الأحيان شخصاً مزاجيا.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك، وتتمتع بقدرة فائقة على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.