حبس نحات انتحل صفة ضابط شرطة وابتز الفتيات بصورهن في الغربية

قررت نيابة مركز بسيون، بمحافظة الغربية، حبس فني نحات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة، وقيامه بابتزاز الفتيات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي بالغربية، بورود بلاغ من سيدة تتهم أحد الأشخاص يدعى عمله ضابطا في وزارة الداخلية وقيامه بتهديدها بالسجن في حالة عدم مقابلتها وإرسال صور خاصة بها له.

وتبين من التحريات صحة البلاغ، وقيام أحد الأشخاص ويدعى «أ. م»، من مواليد 1998، وهو فني نحات، مقيم بإحدى قرى محافظة بني سويف، بإنشاء العديد من صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منتحلا صفة رئيس قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية سابقا، وحالياً رئيس قسم شرطة أول كفرالشيخ، ويتمتع بسمعة طيبة بين جموع المواطنين.

ابتزاز الفتيات

وتم تشكيل فريق بحث، وتمكن الرائد أمير نور الدين رئيس مباحث مركز شرطة بسيون، وتم ضبط المتهم، واقتياده الى مركز شرطة بسيون، وتبين من التحريات أن المتهم ابتز سيدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مهدداً إياها بالسجن في حالة عدم لقائه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبتطوير المناقشة الأمنية معه تبين قيامه بتصوير عدد من السيدات والفتيات بنفس أسلوب التهديد والوعيد.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال الضحايا.