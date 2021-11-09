انتحال صفة طبيب «خطر» يداهم المواطنين بالمحافظات.. والصحة تضرب من حديد

ضبط خلال الفترة الماضية عدد من الأشخاص الذي يمارسون الطب بشكل غير قانوني وغير حاصلين على مؤهلات لذلك، في عدة محافظات بالوجه البحري والقبلي، بالإضافة لعدد من المراكز غير المرخصة والحاصلة على تراخيص مزاولة المهنة وعدم توافر شروط الأمان بها والتي حددتها إدارة العلاج الحر ومديريات الصحة في المحافظات.

ضبط عامل يدير مركز طبي في نجع حمادي

وفي مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، تمكنت إدارة العلاج الحر من ضب عامل يدير مركز طبي للعلاج الطبيعي ومعه كل الأدوات وروشتات تثبت ذلك، وبعد فحص كل أوراقه تبين انه لا يحق له مزاولة العمل الطبي أو فتح مركز طبي.

وبدأت النيابة العامة في مركز نجع حمادي من التحقيق مع العامل في تهمة مزاولة نشاط طبي في غير مهنه لمخالفة للقانون.

ضبط حاصل على دبلوم يدير مركز نساء وتوليد في فرشوط

وفي نهاية الشهر الماضي، ضبطت إدارة العلاج الحر التابع لمديرية الصحة والسكان بقنا، حاصل على دبلوم تجارة يمارس العمل الطبي داخل مركز طبي للنساء والتوليد.

وقررت النيابة العامة استمرار حبسه 15 يومًا، بتهمة مزاولة مهنة الطب، وتبين أن الشخص الشهير بالدكتور «حودة»، سبق له العمل في صيدلية، ثم بعد ذلك صور نفسه من أمام كلية الطب، وادعى أنه طبيب وفتح مركز للنساء والتوليد بمخالفة القانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ضبط فني يدير مركز علاج طبيعي في الشرقية

وفي الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، تمكنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، من ضبط مركز علاج طبيعي بدون ترخيص، ويديره فني هندسة، منتحل صفة طبيب، بقيامه استخراج شهادات دراسات عليا، مدعياً أنها من كلية العلاج الطبيعي، التي تبين عدم صحة هذه المحررات الطبية.

وخلال تفتيش المركز الذي كان يديره الطبيب المزيف، أنه يقدم خدمات الطب البشري والعلاج الطبيعي، كما ضبط مجموعة من الكتب الخاصة بالدجل والشعوذة وفك السحر، بالإضافة إلى أدوية مخالفة، وقررت النيابة العامة حبسه لحين تحويله إلى المحاكمة.

ضبط حاصل على دبلوم يزاول مهنة الطب في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، بالتحديد في شهر سبتمبر الماضي ضبطت إدارة العلاج الحر شخص يدعى «مصطفى .م»، يزاول مهنة الطب، من خلال وصف أدوية وتعليق محاليل وخياطة الجروح والغيار عليها داخل الصيدلية دفي دائرة المحافظة.

واتخذت مديرية الصحة في محافظة قنا الإسكندرية الإجراءات القانونية وتم ضبط المتهم، وتحويله إلى النيابة العامة التي حققت معه.