«تعليم الغربية»: لا شكاوى في اليوم الأول لامتحانات نصف العام الدراسي

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن اليوم شهد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الخامس الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول والثالث التجاري والفندقي والصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي، وفقا لجدول الامتحانات للنصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022.

إجراءات احترازية

وأضاف «حسن»، في تصريحات صحفية اليوم، أن نحو 104816 طالبا وطالبة من الصف الخامس الابتدائي، ونحو 96778 طالبا وطالبة من الصف الأول الإعدادي، و39364 طالبا وطالبة من الصف الثاني والأول الثانوي الفني بنظام ثلاث وخمس سنوات، و868 طالبا وطالبة من الصف الثالث الثانوي الفني نظام السنوات الخمس أدوا اليوم الامتحان في أولى أيامه في مادة اللغة العربية، والتربية الدينية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

جولة تفقدية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أنه رافق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولة تفقدية، لمتابعة عدد من مدارس، واطمأنا إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجنة الواحدة، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وأضاف أنه خلال الجولة، طالب بضرورة تقليل الكثافة بحيث لا تزيد عن 22 طالب باللجنة الواحدة، تحقيقا للتباعد الاجتماعي، وحفاظا على صحة وسلامة الطلاب أثناء سير الامتحانات، كما وجه بضرورة الاهتمام بالتطهير لجميع اللجان، ومراعاة استخدام الكمامات لجميع الطلاب والعاملين، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الشأن.