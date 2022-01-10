طقس الغربية اليوم.. انخفاض درجة الحرارة وشبورة بالطرق ورفع حالة الطوارئ

شهدت مدن محافظة الغربية، صباح اليوم الاثنين، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وانتشار الشبورة، وتقلبات في الأحوال الجوية بشكل مستمر، الأمر الذي أثّر سلبا على الحركة المرورية.

تقلبات جوية

وتسبب سوء أحوال الطقس وانتشار الشبورة المائية بالغربية في صعوبة الرؤية لقائدي السيارات والدراجات النارية ومركبات الـ«توك توك» بالطرق الفرعية والرئيسية المطلة على ضفاف نهر النيل ومياه الترع والأراضي الزراعية، بمداخل ومخارج المحافظة، ومنها الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية».

ارتباك حركة النقل والمواصلات بسبب الشبورة المائية

ورصدت «الوطن»، تعطل وارتباك حركة النقل والمواصلات نسبيا بسبب شيوع الشبورة المائية بين مراكز «طنطا - المحلة»، و«زفتى - طنطا»، و«المحلة - سمنود»، و«زفتى - طنطا»، و«كفرالزيات - قطور»، و«بسيون - قطور»، وغيرها.

في ذات السياق، رفع ديوان محافظة الغربية تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي حالة الطوارئ والتأهب القصوى، ووجه بتفعيل غرف العمليات والطوارىء لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين أثناء فترات موجة الطقس السيىء والصقيع وهبوب الرياح والعواصف الترابية الباردة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

رفع حالة الطوارئ

كما وجه محافظ الغربية رؤساء مجالس المدن ووكلاء المديريات بأهمية تفعيل غرف العمليات والطوارئ، وتلقي شكاوى المواطنين لضمان استقرار الشارع.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية وجه بتجهيز 494 معدة وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار المتوقع تساقطها، وكذلك التأكد من سلامة غطاسات وبالوعات الصرف بالأنفاق الرئيسية والفرعية، وأهمها الدلجمون وستوتة والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبرى.