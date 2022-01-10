القبض على متهمة بابتزاز السيدات ماديا والتشهير بهن في القاهرة

كشف ملابسات نشر تعليقان مدعومان بمقطعى فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض سيدتين للتهديد والإبتزاز المادى من قِبل سيدة أخرى.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو تظهر به إحدى السيدات وتزعم خلاله تعرضها للتهديد بالقتل هى وأسرتها وفبركة صور لها من قبل سيدة أخرى ، كما تم رصد تعليق آخر على ذات الصفحة مدعوم بمقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات وتزعم من خلاله قيام سيدة أخرى بالتشهير بها وبعائلتها والترويج عبر صفحات التواصل الإجتماعى بأن الشاكية تقوم بالإتجار بالمواد المخدرة وإجراء عمليات طبية غير مشروعة بهدف إبتزازها والحصول منها على مبالغ مالية .

بالفحص أمكن تحديد الشاكيتن .. الأولى (إحدى السيدات " تعمل بإحدى الدول" ) ، والأخرى (طبيبة بإحدى المستشفيات بالقاهرة مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وقد سبق لهن التبليغ بمضمون شكواهن .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد المشكو فى حقها فى الواقعتين (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ) .. أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعتين المشار إليهما بقصد إبتزاز المجنى عليهن مادياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .. متضمناً تعدى (شخص وسيدة) على آخر وقيامهما بسبه وتهديده.

بالفحص تم التوصل إلى صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنها (سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) وبسؤالها قررت بوجود خلافات مالية بينها وبين إحدى السيدات وأضافت بقيام المذكورة وزوجها بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه وأن والدها هو الشخص المتعدى عليه فى الفيديو.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتفاق مع والد الشاكية على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه وإرساله للشاكية لإجبارها على العودة للقرية نظراً لتركها محل إقامتها حالياً لسداد ما عليها ، وأضافا بأنهما لم يقما بالتعدى على والدها بالضرب ، بإستدعاء والد الشاكية أيد ما جاء بأقوال المشكو فى حقهما.