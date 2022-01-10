«المهندسين»: تطبيق «نقابتي» يحقق طفرة هائلة في مشروع العلاج

قالت نقابة المهندسين إن تطبيق «نقابتي» بمشروع المنظومة الطبية الذكية، التي أنشأته لجنة الرعاية الصحية بالنقابة شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة حيث بلغ عدد المشتركين الذين جددوا اشتراكهم بمشروع الرعاية الصحية لعام جديد أو من يشترك للمرة الأولى (51468) مشتركًا، وذلك منذ فتح باب الاشتراك في 12 ديسمبر 2021 وحتى 7 يناير 2022.

مشروع العلاج

وأضافت نقابة المهندسين في بيان لها اليوم: «بهذا الرقم يتخطى عدد المشتركين خلال شهر واحد نصف، عدد المشتركين في المشروع عن العام الماضي بأكمله والذي كان قد بلغ 114000 مشترك مما يعد طفرة غير مسبوقة».

وأعرب المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، عن بالغ سعادته بالتقدم الذي يشهده التطبيق ومدى تفاعل المهندسين معه، حيث تلقى ضاحي رسالة أرسلتها «مريم جلال فرج» زوجة المهندس محمد سلامة عبد الحليم أبو زيد، حملت برقية شكر وعرفان موجهة إلى نقيب المهندسين تعرب فيها عن سعادتها بالانتهاء من إجراءات التجديد في أقل من عشرة دقائق، مؤكدة على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمهندسين وحسن تعاون العاملين بالرعاية الصحية.

تطبيق نقابتي

كما تقدم الدكتور مهندس مصطفى محمود أحمد، بحسب البيان، بالشكر والتقدير للقائمين على مشروع الرعاية الصحية، مبديًا إعجابه الشديد بسرعة إنجاز إجراءات اشتراكه بالمشروع، لافتًا إلى حسن تعاون العاملين به.

وأعربت السيدة «فايزة محمد عادل صالح» زوجة المهندس «عاطف منير عبد الله» عن امتنانها لنقابة المهندسين والقائمين على مشروع الرعاية الصحية لتسهيل الانتهاء من إجراءات التجديد، حيث تم التجديد لها وهي جالسة مكانها لحالتها الصحية، مقدمة الشكر للعاملين على حسن خلقهم وتعاونهم السريع معها، حيث لم يكن معها وقت الاشتراك الرقم القومي لزوجها وبدورهم سهلوا عليها إجراءات الاشتراك.

فيما أكد المهندس نقيب المهندسين أن المنظومة الطبية الذكية بالنقابة هي حزمة من البرامج التشغيلية من أجل تقديم منتج متكامل للحصول على الخدمات الطبية للمشتركين ببرنامج الرعاية الصحية التكافلي لتسهيل الحصول على الخدمات والاستفسارات بدون الحاجة إلى الذهاب للنقابة عن طريق البطاقة الطبية للمهندس وتابعيه مزودة بشريحة إلكترونية لا تلامسية صالحة لمدة خمس سنوات، وبورتال طبي «بوابة إلكترونية» تعمل لدى الجهات العلاجية تسمح بالموافقات الطبية لحظيًا دون الحاجة إلى الذهاب للنقابة بتكنولوجيا لدى الجهات العلاجية (NFC-QR-URL)، ومركز خدمة عملاء «كول سنتر» يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى فريق دعم فني متواجد بالنقابة طوال أيام الأسبوع، وإنشاء منصات إلكترونية تفاعلية على أنظمة التشغيل كتطبيق على الهاتف المحمول.