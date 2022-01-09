اتحاد مهندسي مصر ينفي دعوة هاني ضاحي للترشح نقيبا للمهندسين

نفى اتحاد مهندسي مصر، ما ذكره هاني ضاحي نقيب المهندسين الحالي، بشأن دعوته من قبل الاتحاد للترشح، مرة ثانية نقيبا للمهندسين في الانتخابات المقررة في شهر مارس المقبل.

وقال الاتحاد في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «يؤكد اتحاد مهندسي مصر أنه لم يحدث منه أي دعم لأي مرشح على منصب النقيب حتى الآن، وأن اللقاء الذي دار بين الاتحاد والنقيب كان لإيجاد حلول فقط للمشكلة المتفاقمة حاليا من كثرة الأعداد».

ترشح هاني ضاحي لنقابة المهندسين

وأكد الاتحاد أنه لن يقوم بدعم أي شخص شارك في تفاقم هذه المشكلة قديما أو حاليا، وأنه يرى أنه لا بد من ضخ دماء جديدة في نقابة المهندسين من أجل بناء نقابة تليق باسم مصر.

وسبق أن أعلن المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، ترشحه على منصب نقيب المهندسين في الانتخابات النقابية المقبلة التي ستجرى نهاية فبراير المقبل.

وقال ضاحي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نقابة المهندسين ظهر الخميس: «احتراما وتقديري مني لرغبة أساتذتي وزملائي وأبنائي من شباب المهندسين قررت خوض الانتخابات القادمة على منصب نقيب المهندسين».

وأضاف ضاحي أنه تلقى خلال الشهور الأربعة الأخيرة، والشهر الأخير على وجه الخصوص اتصالات عديدة من أساتذة ومن شيوخ للمهنة وزملاء من المهندسين وشباب المهندسين، كلها تطالبه بخوض الانتخابات النقابية المقبلة على منصب النقيب.

استكمال المشروعات النقابية

وأكمل: «زارني في النقابة ممثلين عن تجمعات هندسية عديدة منها تجمع المهندسين الحكوميين وتجمع شباب المهندسين، وطالبوني بالترشح في الانتخابات القادمة، وكما وجدت رغبة ملحة من زملائي في هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلي وقيادات الشعب الهندسية والنقابات الفرعية، لاستكمال ما بدأناه من مشروعات نقابية، وتعويض العام ونصف الذي منعنا فيه كورونا من العمل، وأمام كل هذا قررت الترشح لمنصب النقيب في الانتخابات المقبلة».