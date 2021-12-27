هاني ضاحي: مهندسو مصر هم العمود الفقري لكل مشروعات التنمية.. «صور»

افتتح المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، قاعات التدريب وقاعة الاحتفالات بنقابة المهندسين بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ودكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس عادل توفيق رئيس نقابة مهندسي الغربية.

نقابة المهندسين في الغربية

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين اليوم فقد أشاد النقيب بالجهد المبذول لتطوير نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، لافتا إلى أن النقابات الفرعية تشهد حراكا خلال الشهور الماضية ما بين تطوير وتجديد لمقراتها أو بناء مشروعات إسكان أو نواد جديدة ببعض المحافظات.

ضاحي: المهندسون يقودون قاطرة التنمية في مصر

وأضاف «ضاحي» خلال كلمته أن المهندسين يقودون قاطرة التنمية في مصر، مشيرا إلى أن البلاد «شهدت خلال السنوات السبع الأخيرة نهضة غير مسبوقة وطفرة شملت جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات تنموية لم تشهد مثيلا لها على مدى 50 عاما» بحسب تعبيره.

وتابع: «مهندسو مصر هم العمود الفقري لكل مشروعات التنمية، في مجالات الطاقة والعمران، والإسكان والمرافق، والطرق، والبنية التحتية والموانئ، وتطوير القرى والتحول الرقمي لكافة أنظمة العمل بالدولة».

تكريم أصحاب المعاشات

كما شهد نقيب المهندسين ومحافظ الغربية احتفالية نقابة المهندسين الفرعية بالغربية بيوم الوفاء، والذي تم خلاله تكريم مهندسي المعاشات بالمحافظة، وأكد نقيب المهندسين أن العطاء والعمل لا ينتهي عند سن المعاش ولكنه يمتد طوال عمر المهندس، مشيدا بعطاء شيوخ مهنة الهندسة، الذين لا يتوقف عطاؤهم.

محافظ الغربية: «حياة كريمة» أضخم وأعظم مشروعات التنمية

وأعرب «ضاحي» عن سعادته بتكريم شيوخ المهنة وأساتذتها، مشيرا إلى أن العمل في المجال الهندسي لا يرتبط بعمر بل إنه ممتد ما دام المهندس ما زال قادرا على العطاء ليستفيد من خبراته الأجيال المتعاقبة من شباب المهندسين.

وفي كلمته خلال الاحتفالية وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الشكر لمجلس نقابة المهندسين على دعوته للمشاركة في يوم الوفاء للمهندسين، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المهندسون في بناء الجمهورية الجديدة، كما وصف حياة كريمة بأنها «أحد أضخم وأعظم مشروعات التنمية لأنها تمثل الحل الأمثل لأغلب التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والتي صنفت عالميا كأكثر الممارسات استدامة على مستوى العالم، حيث يتم تنفيذ 749 مشروعا في حياة كريمة بمحافظة الغربية يشارك فيها المهندسون ويشكلون طفرة حقيقية داخل الغربية» على حد وصفه.

أقيمت الاحتفالية بحضور كل من: المهندس محمد ناصر أمين الصندوق، المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس الاستشاري هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة، والدكتور حماد عبدالله رئيس المكتب الفني عضو المجلس الأعلى للنقابة، والمهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية.

وفي نهاية الاحتفالية جرى إهداء درع نقابة المهندسين للمحافظ، كما أهدى محافظ الغربية درع المحافظة للمهندس هاني ضاحي.