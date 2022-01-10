نقيب الأشراف: اهتمام السيسي بالشباب يعكس رؤية «مصر 2030»

قال محمود الشريف، نقيب الأشراف، اليوم، إن منتدى شباب العالم يعكس مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشباب، ويؤكد أنهم ركيزة أساسية في بناء الدولة المصرية.

وأضاف نقيب الأشراف، في بيان له، أن اهتمام الرئيس السيسي بالشباب والحرص على دعمهم، والاستماع إليهم عن كثب، من خلال المؤتمرات واللقاءات التي تجمعه بهم، منذ توليه منصبه، يعكس رؤية مصر 2030.

وأشار الشريف، إلى أن منتديات الشباب، فرصة عظيمة لطرح الموضوعات بين الدولة وشبابها، وتبادل نتائج البحث العلمي بين الشباب الأفريقي، وشباب القارات الأخرى، مشيدا بالمشروعات التي أطلقها الرئيس السيسي للارتقاء بالشباب، وأبرزها: «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإعلان 2016 عاما للشباب، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب».

منتدى شباب العالم

ونوه نقيب الأشراف، إلى أن منتدى شباب العالم فرصة رائعة لتبادل الخبرات والثقافات المختلفة مع شباب العالم، وتنفيذ مبادرة الرئيس الخاصة بتمكين الشباب، مشيرا إلى أن حرص الرئيس على المشاركة بجلسات المنتدى وتنظيمه للمرة الرابعة، دليل على إيمانه ودعمه غير المحدود بالشباب.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل، أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.

يشار إلى أن منتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم لتعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.