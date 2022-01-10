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تفاصيل عقد أيمن حفني في الزمالك: مليون ونصف لمدة موسم

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الوطن
05:03 م | الإثنين 10 يناير 2022
أيمن حفنى

أيمن حفنى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن القيمة المالية الحقيقية التي يحصل عليها أيمن حفني، صانع ألعاب الأبيض، بعدما وقع على عقد جديد مع النادي لمدة موسم، بعد انتهاء عقده بختام الموسم الماضي؛ إذ كان اللاعب قد عاد للقلعة البيضاء في يناير الماضي، بعقد لمدة 6 أشهر.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«لوطن سبورت»، على أن اللاعب عاد إلى القلعة البيضاء لمدة 6 أشهر، في الفترة التي تواجدت فيها لجنة اللواء عماد عبدالعزيز، ووقع عقدا معه بقيمة 700 ألف جنيه، على أن يعتزل داخل النادي بعد انتهاء الـ6 أشهر، عقب موافقة من جانب المدير الفني البرتغالي للزمالك آنذاك، جايمي باتشيكو.

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