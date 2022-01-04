الزمالك مهدد برحيل 31 لاعبا مع نهاية الموسم «فيديو»

مع كثرة الأحاديث خلال الأيام الماضية، عن تجديد عقود لاعبي فريق كرة القدم بنادي الزمالك، والأزمة الجارية التي يعيشها النادي بعد انتهاء عقود 11 لاعبا بالفريق، في ختام الموسم الجاري، وعدم توصل الإدارة لاتفاقات في ملف التجديد، تأتي الأزمة الأكبر في الألعاب الجماعية الثلاثة الأخرى «اليد والطائرة والسلة»، التي تشهد أزمة أكبر، وتهدد برحيل العديد من نجوم الفرق بسبب أزمة المستحقات.

ويكشف «الوطن سبورت» أسماء 31 لاعبا مهددين بالرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم بسبب عدم تجديد عقودهم حتى الآن، فضلا عن شكوى ثنائي السلة أنس أسامة ومصطفى كيجو للنادي لدى الاتحاد المصري للعبة ومطالبتهم بفسخ عقدهما بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

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