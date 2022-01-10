غلق وتشميع 5 منشآت غذائية بالشرقية: تعمل دون ترخيص

أسفرت جهود الحملات التفتيشية بمحافظة الشرقية، عن ضبط 5 منشآت غذائية في بلبيس والقنايات، تعمل بدون ترخيص، وبها نقص في الإشتراطات الصحية، وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق

وأشار محافظ الشرقية، إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم إستغلال المواطنين.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، على قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بكفر صقر وبلبيس والقنايات وأولاد صقر، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية، لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 5 منشآت غذائية بدون ترخيص ومخالفة للاشتراطات الصحية

أضاف وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 5 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها منشأتان ببلبيس و3 منشآت بالقنايات، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 557 كيلو جرام مخللات وأسماك ولحوم وأغذية مختلفة وعصائر وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 157 عينة وإرسالها للمعامل، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 76 محضر (جنحة صحية) للمخالفات، بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس والقنايات وأولاد صقر.