أسرة «العربي» تتلقى العزاء في وفاة شقيق محمود العربي 

بدأت أسرة «العربي» في تلقي عزاء الحاج محمد العربى، الشقيق الأكبر للحاج محمود العربى، رجل الأعمال الراحل، ومؤسس مجموعة «العربي»، وذلك في السرادق المقام بمجمع مصانع العربي بقليوب، بعد أن تم تشييع جثمانه السبت الماضي، بمسقط رأسه بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون، في محافظة المنوفية.

وفاة محمد إبراهيم العربي

وكانت مجموعة العربي، قد أعلنت وفاة محمد إبراهيم العربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومؤسس مجموعة شركات ومصانع العربي، وشقيق الحاج محمود العربي، شهبندر التجار، والمرحوم الحاج عبد الجيد العربي.

وتم تشييع الجثمان السبت الماضي، بعد صلاة الظهر، من مسجد العربي بقرية أبو رقبة مركز أشمون، في محافظة المنوفية.

وقالت مجموعة العربي، إن العزاء بعد صلاة المغرب، في السرادق المقام بجوار مجمع المعهد الأزهري بقرية أبو رقبة، كما سيقام عزاء، مساء الاثنين القادم، في السرادق المقام بمجمع مصانع العربي بقليوب.

4 أشهر على رحيل «شهبندر التجار»

وتوفي محمد العربي، بعد قرابة 4 أشهر فقط من وفاة رجل الأعمال محمد محمود العربي، والد الحاج محمود العربي، صاحب ومؤسس مجموعة العربي، الشهير بـ«شهبندر التجار»، حيث يتعدى رأس مال مجموعات شركاته المليار ونصف المليار جنيه، وهو من مواليد سنة 1932، بقرية أبورقبة أشمون، بمحافظة المنوفية.

وصدر لسيرته الشخصية، كتاب بعنوان «سر حياتي» سرد مراحل نموه المهني، وهو من جذور ريفية، وكان والده مزارعًا مستأجرًا يزرع أرضًا ليست ملكه، وقام بإرساله إلى «الكُتَّاب» وهو في سن ثلاث سنوات فتعلم القرآن، ولم يلتحق بالتعليم بسبب ظروف والده الاقتصادية.