حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم برج القوس بالكرم الذي يصل إلى حد الإسراف، ويعشق تدلليل نفسه، ويحب الحرية والانطلاق ويكره التقييد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل العمل والصحة يشحذ طموحك ويدفعك اليوم للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

المريخ في برجك يمنحك جاذبية وتألقا وتؤثر في جميع من حولك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة لبلبة ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.