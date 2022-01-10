تسعيرة الغداء والتصوير مع فيفي عبده في الإمارات.. تصل إلى 1100 درهم

أعلن أحد المنتجعات في الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن استقباله للفنانة فيفي عبده، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.

إجراء بي سي ار لمقابلة فيفي عبده

ووضع المنتجع، عرضين للراغبين في مقابلة فيفي عبده، والتصوير معها؛ الأول بلاتينيوم يومي السبت والأحد من 11 صباحا حتى 1 ظهرا، وخلاله يتم التصوير والغداء معها مقابل 1100 درهم إماراتي للشخص الواحد.

ويكون العرض الثاني، أيام الجمعة والسبت والأحد، من 4 حتى 5:30 مساء، ويقتصر على التصوير فقط مقابل 750 درهما إماراتيا.

ووضع المنتجع، شرطا رئيسيا، وهو شهادة تطعيم صالحة، ونتيجة بي سي ار إلزامية سلبية، قبل الحضور للقاء الفنانة بـ 48 ساعة.

فيفي عبده ترقص على أغنية لكاظم الساهر

ونشرت فيفي عبده، مؤخرا، فيديو لها عبر صفحتها على إنستجرام، وهي ترقص مرتدية الجلباب الأسود على نغمات أغنية سلامي للقيصر كاظم الساهر.

وعلقت فيفي على الفيديو: «يا سلام على أغنية سلامي للقيصر كاظم الساهر، سلامي لشعب العراق اللي في العراق وخارج العراق، بحبكم».