فيفي عبده: اللي يقول الرقص شغلانة غير شريفة يخليه في حاله..ده لغة مش محتاجة مترجم

ردت الفنانة فيفي عبده على من يقول إن الرقص مهنة غير شريفة، قائلة «مش كل الناس بيقولوا الكلام ده، واللي بيقول إنه شغلانة غير شريفة مالوش دعوة ويخليه في حاله، واللي بيحب الرقص يتفرج عليه لأن مفيش فرح مفيهوش رقص، ودي لغة مش محتاجة ترجمة على مستوى العالم، مش بس مصر، وأنا ست على مستوى العالم، مش بس بيحبوني في مصر، والناس لو اتفقت على رأي واحد كانت بارت السلع».

فيفي عبده: عانيت بسبب من يعتبرون الرقص مهنة غير شريفة

وأوضحت فيفي عبده خلال لقائها مع أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» أنها عانت بسبب هذه المسألة، وأن الناس تنظر نظرة «وحشة» للرقص، متسائلة «نظرة وحشة ليه.. هو الباليه وحش ومش فن وأنا من ضمن الفن ده، وأنا لغة مش محتاجة ترجمة».

وقالت الفنانة فيفي عبده: «أنا ابتديت السلم من بدايته ومنطتش بقيت فوق وطلعت سلمة سلمة وتعبت وعانيت وكنت فقيرة وابتدى يبقى عندي فلوس أعيش عيشة أحسن شوية، وواحدة واحدة، ومأخدتش الحاجة مرة واحدة وطلعت صح، ابتديت فقيرة وبقيت متيسرة الحال، وعشت كل ما يمكن لحد يعمله في أي عيلة مصرية، واللي بيلاقي الحاجة على الساهل بتروح منه سهل لكن اللي بيتعب بيلاقي».

أمي ربتني صح وأخلاقي لم تتغير

وتابعت: «أمي لما ربت ربت صح وانا مشيت صح زي ما أمي قالت لي وعودتني حتى لو أنا بشتغل في محل عند واحد، وأنا بعتبر نفسي في وظيفة وبعتبر نفسي موظفة وبشتغل وأروح بيتي واللي يعرفوني يعرفوا أن أخلاقي لم تتغير».