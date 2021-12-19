فيفي عبده تكشف سر إخفاء ابنتها «عطية الله» عن الإعلام «فيديو»

تصدرت الفنانة فيفي عبده ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في إحدى حلقات برنامج «حبر سري» من تقديم المذيعة أسما إبراهيم، وكعادتها أثارت «فيفي» الجدل بتصريحاتها، خاصة عن ابنتها عطية الله والتي يزعم البعض أنها لا تتحدث عنها وتخفيها عن الناس.

تصريحات فيفي عبده عن عطية الله

وجهت المذيعة أسما ابراهيم سؤالا عن سبب عدم حديث فيفي عبده عن ابنتها عطية الله، وأجابت: «أنا مش بتجنب الكلام عنها خالص، مين قال إن أنا بتجنب الكلام عنها؟»، موضحة أنها تحب أن يكون لأولادها حياتهم الخاصة بعيدا عنها.

وأكدت فيفي عبده أن عطية الله هي خير أرسله الله لها، على الرغم من أنها كانت قد أنجبت فكيف يمكن لها أن تنكر أو تتجنب الحديث عن هذا الخير، وتابعت: «مش من حق الناس تعرف تفاصيل، المعلومة خلاص عرفوها، ربنا أداني نعمة مش لازم تعرفي باقي التفاصيل»، موضحة أن ما يحدث فى منزلها لا ينبغى أن يعرفه الجمهور.

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تصريحات فيفي عبده في «حبر سري»

من بين التصريحات الأخرى التي أدلت بها «فيفي»، أنها تخاف من الحسد والسحر وتتغلب عليهما بالصلاة وقراءة القرآن، وبعد كل عمل تأخذ الملابس الخاصة به، لأنها لا تحب أن يرتدى أحد ملابسها أو يضع لها سحر بداخل الملابس.

وكشفت عن أنها تتعرض للحسد كثيرا، لأنها على حد قولها «ست نغشة».