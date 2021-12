فيفي عبده: الرجالة حلوة بس مفيش نفس.. وستات كتير بتعتبرني قدوة

أعربت الفنانة فيفي عبده عن رغبتها في خوض تجربة عاطفية جديدة، قائلة «ياريت ينبض قلبي، أنا قلبي مبينبضش خلاص وقف وبياخد وبيتلقى» مضيفة خلال لقائها مع أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «الرجالة حلوة بس النفس.. الرجالة حلوة لكن I do not have time والله مفيش وقت».

ونفت الفنانة فيفي عبده ما تردد عن كون «لسانها طويل»، مؤكدة أنها لا تحب أن تترك حقها أبدًا: «أخد حقي وأنام ومبسبش حقي يبات برة» لافتة أنها ضربت عددا كبيرا قبل ذلك «لو احتاج الأمر ميمنعش والأمور بتبقى محتاجة أني أعمل كده».

عندي عقدة من الضرب

وأكدت فيفي عبده، أن لديها عقدة من الضرب، حيث تعرضت للضرب بكثرة في طفولتها «عملت حاجة أو معملتش حاجة كانت بتضربني أمي والضرب علمني، وأمي علمتني ومفتقداها جدًا».

وتابعت: «أمي كل حاجة في حياتي وأنا لما بقف في المطبخ عشان أمي علمتني أقف في المطبخ، وكنت بدخل المطبخ أعمل حلة الكوارع وأضرب حلة الكوارع بالعدس، وكانت حياة جميلة، وافتقدت كل الحاجات الحلوة في حياتي، حاجات متتنسيش».

أنا قدوة بالنسبة لسيدات كتير

وأكدت فيفي عبده، أنها يمكن أن تغار على زوجها بدون أن تظهر ذلك مشيرة أنها لا تحب الضعف «مبحبش أكون ضعيفة والطبيعي أني أحب وأتحب والراجل بيحب الست الضعيفة».

وأشارت فيفي عبده، إلى أنها قدوة بالنسبة لسيدات كثيرات «أنا بالنسبة لهم قدوة، ولما بنزل بأي برنامج أو أي رقصة، بيروحوا يعملوا اللبس اللي أنا لابساه، وبيحبوني ودي حاجة متضرش أي ست».