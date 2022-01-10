تاج الدين: «كل شهر هنسمع عن متحورات جديدة لكورونا»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن المتحورات الخاصة بفيروس كورونا موجودة ومتوقعة في الفيروسات، وسيظهر جديد منها كل شهر، لافتًا إلى أن ذلك هو أسلوب الفيروسات في الحياة: «بتبقى عايزة تعيش وبتقدر تهرب من القوة المناعية للإنسان، وكل شهر هنسمع عن متحورات جديدة».

تاج الدين: اللقاح يحصل عليه المريض عبر الفم كأقراص

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية له بتغطية خاصة لمنتدى شباب العالم، على الفضائية الأولي المصرية، أن مصر حصلت على تصريح من إحدى الشركات العالمية لتصنيع أحد أنواع لقاحات فيروس كورونا محليا، وهناك 14 شركة دواء مصرية حصلت على هذا التصريح: «اللقاح ده بيتاخد بالفم على هيئة أقراص، وبيقلل حدة المرض في الحالات البسيطة، وكمان بيقلل النسب المؤدية لدخول الحالات المستشفيات ويقلل نسب الوفيات».

تاج الدين: اللقاحات لا تغني عن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

وتابع: «اللقاح الجديد حصل على ترخيص مستعجل مثل باقي اللقاحات الحديثة، وستسجله هيئة الدواء المصرية، وسيستخدم للحالات البسيطة من الإصابة، وهذه الأدوية هتكون موجودة في مصر بنهاية شهر يناير الجاري، لكن هذه اللقاحات لا تغني عن الإجراءات الوقائية لأنها ما زالت حائط الصد الرئيسي والأساسي في مواجهة كورونا».

وأشار إلى أن المتحورات التي جرى رصدها حتى الآن هي أقل بكثير من المتحورات الحقيقية الموجودة في كل دول العالم حاليا: «أوميكرون نسب إصاباته عالية جدا، وإذا كان الفيروس العادي ممكن يعدي شخصين فده في بعض الحالات بيوصل لـ14 مصاب».

وأوضح أن تأثير المتحور إكلينيكيا أقل حدة من المتحورات الأخرى، كما أن نسب الإصابة في الالتهابات الرئوية أقل والأعراض غالبا ما تشابه الإنفلونزا.