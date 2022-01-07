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انتصار السيسي: احتفالات عيد الميلاد تعكس دلالات عبقرية المصريين في المحبة

كتب:

شريف سليمان
12:07 م | الجمعة 07 يناير 2022
انتصار السيسي

انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، المصريين والأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد الجديد. 

وأضافت قرينة الرئيس، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل عام وشعب مصر والأخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد؛ التي تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري، في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية، وإنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر».

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