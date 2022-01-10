أستاذ اقتصاد: منتدى شباب العالم وجه كثير من الرسائل لكل دول العالم

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي السابق، إن شعار منتدى شباب العالم «معا سنعود»، مهم في هذا التوقيت، نظرا لما يمر به العالم من تداعيات بشأن كورونا، فضلا عن ما يحمله من إشارة واضحة إلى إرادة حقيقية من الدولة المصرية في مواجهتها للفيروس اللعين، بالإضافة إلى إطلاقها النسخة الرابعة من مندى شباب العالم.

صالح: مصر وصلت لبر الأمان رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية له بتغطية خاصة لمنتدى شباب العالم، على الفضائية الأولى المصرية، أن مصر من الدول الـ18 التي حققت نسب نمو إيجابي في الوقت، في الوقت الذي منيت فيه الكثير من دول العالم، بنسب نمو سلبية، لكن بسبب الإصلاح الاقتصادي مع ربطه بالتجربة المصرية، وصلت مصر لبر الأمان، على الرغم من التحديات الاقتصادية.

صالح: «مصر مش بس هي اللي راجعة لكنها بترجع بشباب العالم»

وأوضح أنه وفي الوقت الذي يشهد فيه دول العالم أزمة اقتصادية استطاعت مصر استكمال مشوارها ومعالجة نسب النمو في وقت حققت كثير من الدول معدلات نمو سلبية، «مصر مش بس هي اللي راجعة ولكنها بترجع بشباب العالم، ودي رسالة بأن الأمل والتخطيط والرؤية موجود في مصر، ومصر استطاعت بعد فترة صعوبات اقتصادية أن تنهض من أول وجديد».

وأكد أن مصر ترسل لكل دول العالم، رسائل سلام، إذ أنها دولة محبة ووئام، بشهادة الأجانب الحاضرين والمشاركين في منتدى شباب العالم، لافتا إلى أن الأمم المتحدة، أشادت بحماس البرنامج الخاص بالمنتدي.

وتابع: «المؤتمر مش شبابي فقط، لكن فيه مظلة سياسية من الوزراء والمسؤولين الدوليين، الموجودين اللي بيشاركوا الشباب أحلامهم، مصر مش بس مدينة مؤتمرات سياسية أو مؤتمرات سلام، لكنها تهتم بالمؤتمرات الاجتماعية والمؤتمرات الخاصة بالمستقبل».