مبعوث منظمة الهجرة: الشباب الأكثر دراية بالتغيرات المناخية ويجب الاهتمام بهم

قالت كارولين دوماس، المبعوث الخاص للمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، اليوم، إن الأطفال والشباب دائما ما يأتون في مقدمة الفئات التي يجب الاهتمام بها من قبل القيادات السياسية، وعندما نتحدث عن التغيرات المناخية والتحديات التي يفرضها هذا التغير في العديد من المناطق حول العالم، من المهم مشاركة هذه القضايا مع الشباب.

تبادل الرؤى مع الشباب

وأضافت «دوماس»، على هامش حضورها منتدى شباب العالم، للقناة الفضائية الأولى، أن ما يقوله العلماء بشأن التغيرات المناخية ومخاطرها وتحدياتها، من المهم الحديث مع الشباب وتبادل الرؤى بخصوص الدور الذي يمكنهم القيام به للمساعدة في الحد والقضاء على آثار التغير المناخي على حياتهم وجتمعاتهم.

الشباب على وعي كبير بمخاطر التغيرات المناخية

وأوضحت أنه من المهم أن نشارك الشباب العمل المطلوب ومستواه، وما هي المناطق المشاركة والإجراءات والخطوات الخاصة بالمشاركة، لافتة إلى أن الشباب على وعي كبير بمخاطر التغيرات المناخية، وبعضهم يعاني يوميا من هذا التغير المناخي، مشيرة إلى إعلان منظمة اليونسيف أن 800 مليون طفل حول العالم، يعانون حاليا من موجات ارتفاع درجات الحرارة.

واستطردت: «الكثير من الشعوب والشباب الذين نلتقي بهم على دراية بأنهم يمكنهم المشاركة، ولعب دور كبير للتكيف مع التغيرات المناخية والمساعدة في إيجاد المزيد من المرونة بمواجهة تلك الظاهرة».

وأكدت أنها قابلت الكثير من الشباب الواعد على هامش حضورها لمنتدى شباب العالم، وجميعهم ملتزمون وحريصون على المشاركة في مختلف المنتديات المهمة، لافتة إلى أن منتدى شباب العالم لهذا العام، فرصة رائعة للشباب لمعرفة وتقدير كل التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة فيروس كورونا، التي وضعتنا في موقف غير عادي.