منظمة الأغذية والزراعة تضع 18 نصيحة لتخزين الأطعمة في الثلاجة

وضعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحده الفاو عدداً من النصائح والارشادات الهامة لتخزين الأغذية المبردة في الثلاجة، للمحافظة عليها نضرة وطازحه قدر الأمكان، ونستعرض في النقاط التاليه 18 نصيحة للحصول على غذاء صحي وآمن وطازج.

1- من أجل سلامة الطعام فإن درجة حرارة الثلاجة يجب التحقق منها، وتحديدًا يجب أن تكون درجة الحرارة في الثلاجة أقل من 5 درجات مئوية طوال الوقت.

2- من المهم التأكد من أن أبواب الثلاجة محكمة الإغلاق طوال الوقت لضمان المحافظة على درجة البرودة داخلها.

3- يجب الحرص على تقليل عدد مرات فتح الثلاجة وجعل مدة الفتح أقصر ما يمكن.

4- الطعام الساخن يمكن وضعه مباشرة في الثلاجة ولكنه قد يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الثلاجة ولذلك يفضل تبريد أوانى الأطعمة الساخنة من خلال وضع الثلج عليها أو وضعها في حوض صغير من الماء البارد قبل إدخالها إلى الثلاجة.

5- يجب تغطية الأطعمة المبردة فى الثلاجة للحفاظ على رطوبتها ومنع التقاطها الروائح من الأطعمة الأخرى.

6- ينبغي تقسيم الأطعمة الموضوعة بالأصل في وعاء كبير، مثل الشوربة أو الأرز أو غيره، بوضعها في أوعية صغيرة قليلة العمق لتقسيم حجمها، وكذلك ينبغي تقسيم القطع الكبيرة الحجم من اللحم أو الدواجن الكاملة إلى قطع أصغر قبل التبريد وذلك لتسهيل عملية التبريد وزيادة سرعته.

7- يجب أن تكون اللحوم النيئة والدواجن والأطعمة البحرية في حاوية مغلقة أو ملفوفة بإحكام لمنع السوائل الخام الصادرة عنها من تلويث الأطعمة الأخرى في الثلاجة.

7- فى حالة انقطاع الكهرباء أو فصل الكهرباء عن الثلاجة لأى سبب وارتفاع درجة الحرارة لمدة تزيد عن ساعتين فى هذه الحالة يكون هناك شكوك شبه مؤكدة على عدم صلاحية الأطعمة الموجودة داخل هذه الثلاجة.

8- الأدراج القابلة للغلق توفر بيئة تخزين مثالية للفواكه والخضراوات، حيث أن الخضراوات تحتاج أن تخزن في مكان ذو رطوبة عالية على عكس الفواكه التي تخزن في رطوبة منخفضة.

9- عدم تخزين الأغذية القابلة للتلف في أرفف الباب الخاص بالثلاجة كالبيض فإنه يوضع في الكرتون على الرف لأن درجة الحرارة للأوعية المخزنة في باب الثلاجة تكون متذبذبة أكثر من درجة الحرارة داخل الثلاجة.

10- من المهم عدم غسيل البيض والخضراوات والفاكهة قبل حفظها بالثلاجة.

11- الانزيمات الموجودة فى الخضر والفاكهه يمكن أن تؤدى الى بعض التغيرات اثناء التخزين، مثل تغير اللون أو خروج البراعم او التعفن، لذلك فان حفظها داخل الثلاجة يمكن ان يؤدى الى الحد من نشاط هذه الانزيمات المؤدية لهذه التغيرات.

12- الفاكهه غير الناضجة يمكن إبقاؤها خارج الثلاجة ولكن بعد النضج يمكن ان تتعرض للتلف بسرعة لذا يتم حفظها داخل الثلاجة عند النضج.

13- الفاصوليا الخضراء تُحفظ على حده في كيس من البلاستيك دون قطع النهايات.

14- السبانخ يمكن أن تُفسد الخضراوات المخزنة معها سريعًا؛ لذلك يجب تخزينها في عبوة بلاستيكية منفردة.

15- عبوات الصلصة بمجرد فتحها يجب حفظ المتبقى فى الثلاجة مدة لا تزيد عن 4 أيام.

16- معلّبات المنتجات البحرية كسمك التونة والسردين والسلمون يفضّل استهلاكها فور فتحها وتخزينها يجب ألا يتجاوز اليومين في الثلاجة ومن المهم عند تخزينها فى الثلاجة تفريغها من عبوتها المعدنية ووضعها فى عبوة مناسبة محكمة الغلق.

17- الأعشاب والخضراوات الورقية الطازجة يجب وضعها في الثلاجة فور الحصول عليها والعمل بعد ذلك على إزالة التالف منها ووضع سيقانها في كأس من الماء وتغطية أوراقها بكيس بلاستيكي شفاف.

18- جميع الخضراوات بعد طبخها يجب أن تحفظ فى الثلاجة أو فى الفريزر خلال ساعتين على الأكثر.