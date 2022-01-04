منظمة دولية تنصح الشباب بتناول أطعمة الزنك.. «موجود في اللحمة والبيض»

وضعت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» عددا من الإرشادات المهمة المتخصصة لفئة الشباب للحفاظ على الصحة وبناء جسماني متوازن، ونستعرض في النقاط التالية أهم تلك النقاط:

-ضرورة تناول الشبان لوجبات غذائية متوازنة في محتواها من البروتينات والكربوهيدرات والغنية بالكالسيوم والحديد والألياف الغذائية.

- يجب زيادة المتناول من الأغذية المحتوية على الكالسيوم لأهميته في مرحلة النمو السريع للهيكل العظمي خلال هذه الفترة.

- يتواجد الكالسيوم بكثرة في الألبان ومنتجاتها والخضر الورقية الداكنة والسردين والسالمون.

-يجب زيادة المتناول من الأغذية المحتوية على الحديد لأهميته في زيادة نمو الأنسجة العضلية وزيادة حجم الدم.

- من المصادر المهمة للحديـد اللحوم والكبد والأسماك والدواجن والسبانخ والبقوليات.

- يجب زيادة المتناول من الأغذية المحتوية على الزنك لأهميته فى نمو ونضوج الأعضاء التناسلية.

- يوجد الزنك في اللحوم، البيض واللبن وعادة ما تكون الوجبات المحتوية على بروتينات حيوانية عالية في محتواها من الزنك، أما الوجبات المحتوية على بروتينات نباتية فإنها تحتوي على كمية منخفضة من الزنك.

- يجب تجنب تناول المشروبات الغازية ومحاولة استبدالها بالعصائر الطبيعية الطازجة والحذر من تناول مشروبات الطاقة.

- تجنب تناول بعض أنواع الطعام كالشوكولاتة والأطعمة الدهنية والمقلية والمشروبات الغازية لتجنب حب الشباب.

- يجب الحرص على تناول وجبة الإفطار وعدم إهمالها.

- تجنب تناول الوجبات أمام التلفزيون أو أثناء استخدام الكمبيوتر.

- تجنب التدخين لأنه يقلل من مناعة الجسم، ويضعف حاستي التذوق والشم، ويزيد من الكمية التي يحتاجها الشخص من فيتامين c الأمر الذي يؤثر سلباً على صحة الجسم.

- تجنب الإكثار من تناول الحلوى، والمثلجات، والمخبوزات السكرية.

تجنب الأكل خارج المنزل

- تجنب الأكل خارج المنزل خاصة وجبات الأكلات السريعة مثل الدجاج المقلي، والبيتزا، والبطاطس المقلية، والشاورما حيث إنها عالية في محتواها الدهني، خاصة الدهون التي تؤدي إلى ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم وكذلك تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والذي يزيد من ارتفاع ضغط الدم، كما تحتوي أيضاً على نسبة عالية من السعرات الحرارية مما يؤدي الى زيادة في الوزن.