افتتاح مسرح شباب العالم بأغنية «الأمل» بحضور الرئيس السيسي

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل افتتاح مسرح شباب العالم، وعرضت أغنية قدمها عدد من الشباب والفتيات، وهذه الأغنية نتاج واحدة من الورش الفنية التي أسسها مسرح شباب العالم في دورته الثالثة بـ5 لغات مختلفة لكن يجمعهم إحساس وشعور واحد وهو الأمل لرجعونا للحياة الطبيعية.

وتضمنت كلمات الأغنية: «راجعين كلنا من تاني والدنيا بتسمعنا.. فعلا ما الحلم بيتحقق ولا حاجة هتمنعنا.. إحنا اللي هزمنا الصعب وبالخير اتجمعنا.. من بعد البعد رجعنا ودورنا عرفنا طريقنا.. وبعزم كسرنا الخوف ولا حاجة تأثر فينا.. وفي عز اليأس قاومنا والشدة تقوينا.. سجل يا تاريخ عدينا الأزمة اكتب أسامينا، اكتب إنسان واجهة عشان يحمينا».

«الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان» شعار يحمله مسرح شباب العالم، في نسخته الثالثة، ضمن منتدى شباب العالم، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من زعماء العالم وممثلي نحو 196 دولة، في النسخة الرابعة للمنتدى.

مسرح شباب العالم، انعقد للمرة الأولى في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم في 2018، وأضحى نقطة تلاقي المبدعين والمواهب الشابة من بين دول العالم، من الشباب المشاركين في المنتدى.