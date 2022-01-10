الساحر العالمي «مولا» يشعل مسرح منتدى شباب العالم بحضور السيسي

قدم الساحر العالمي «moulla مولا»، عددًا من الألعاب السحرية ضمن فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم، ضمن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الساحر العالمي، إنه كان يحلم دائمًا بالمجيء إلى مصر، والحلم الآن أصبح حقيقة، معربًا عن شكره لمنظمي المنتدى على دعوته، مشيرًا إلى أن مصر ساحرة.

وقدم مولا عددًا من الألعاب السحرية التي دمج فيها بين الألعاب التقليدية والتكنولوجيا الحديثة، باستخدام شاشة عرض كبيرة، كما طلب من إحدى المشاركات في المنتدى أن تصعد على المسرح وتشاركه بعض الألعاب السحرية، ومنها أنه أخذ هاتفها المحمول ووضعه في «خلاط»، ثم استعاده مرة أخرى وسط حالة انبهار وتصفيق من الحضور، وفي ختام العرض أكد أنه يحب كل المشاهدين، ويحب مصر.

وانطلقت اليوم فعاليات الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم، في النسخة الرابعة التي تستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تعقد فعالياته بمدينة السلام بشرم الشيخ، ويعود المنتدى هذا العام تحت شعار «العودة معًا»، بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم، في مدينة السلام شرم الشيخ.

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.