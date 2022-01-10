كل ما تريد معرفته عن مسرح شباب العالم.. قلعة تلاقي مواهب الأرض

مواهب عديدة ومختلفة من الشباب أصحاب الجنسيات المختلفة، ينتظرون فرصتهم في عرض مواهبهم أمام جميع الدول عبر مسرح شباب العالم، تحت شعار «الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان»، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معلومات مسرح شباب العالم

يعتبر مسرح شباب العالم، نقطة التلاقي بين شباب الجنسيات المختلفة من أصحاب المواهب الفنية والثقافية، للتعبير عن أنفسهم أمام العالم، وهي فرصة لا تعوض لأصحاب المواهب، في جمع لا يتكرر سوى في منتدي شباب العالم.

وتستعرض «الوطن» كل التفاصيل والمعلومات عن مسرح شباب العالم في نقاط، من خلال الموقع الرسمي للمنتدى.

- مسرح شباب العالم، هو منصة مجانية للشباب للتعبير عن مواهبهم وثقافتهم وفنونهم أمام الجنسيات المختلفة من خلال منتدى شباب العالم، ويعد منصة دولية وفرصة ممتازة لتلاقي الفنانين الشباب من مختلف الدول، بجانب الحصول على شهادة تقدير للمشاركين.

- التسجيل في مسرح شباب العالم يكون عن طريق إكمال نموذج التسجيل، واختيار دور المشاركة الخاص بالمتقدم مثل: «World Youth Theatre Performer»، ثم تحميل مقطع فيديو له «showreel»، وبعد ذلك يتبع الخطوات لاستكمال التسجيل.

طريقة التسجيل والمشاركة

- في حالة القبول للمشاركة في مسرح شباب العالم، يتلقى المتقدم رسالة بريد إلكتروني مع دعوة إلكترونية للمشاركة، ثم تأكيد شخصي من أحد المنسقين، الذي بدوره سيطلب استكمال المعلومات الإضافية.

- خطوات التسجيل في المسرح كفريق أو مجموعة، يكون من خلال تحديد ذلك الخيار، وتأكيده على كل أعضاء الفرقة بالقيام بنفس الخطوات، واستخدام اسم مجموعة واحد، وتحديد فرد منهم ليتم التواصل معه من إدارة المسرح.

- في حالة أن أحد المتقدمين للمشاركة في المسرح عمره أقل من 18 عاما، يجب أن يكون برفقته أحد الوالدين، أو الوصي القانوني عليه.

- في حالة رغبة فريق موسيقي للمشاركة، يجب تعبئة نموذج تفصيلي عن جميع الأدوات والآلات الموسيقية المطلوبة، للتأكد من أنها جميعا جاهزة للعرض، ويسمح بالمجيء بالأدوات الصغيرة.

- النسخة الأولى لمسرح شباب العالم كانت في دورة المنتدى عام 2018.