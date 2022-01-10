فقرة غنائية أفريقية تخطف الأنظار على مسرح منتدى شباب العالم

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل افتتاح مسرح شباب العالم، وعرضت الفقرة الثالثة من المسرح فقرة غنائية لفريق من جنوب أفريقيا، يقدم الغناء والأسلوب الراقص، من خلال إيقاع جميل.

فقرة موسيقية في منتدى شباب العالم

وجاءت تلك الفقرة الموسيقية بعد أغنية قدمها عدد من الشباب والفتيات، نتاج واحدة من ورش فنية أسسها مسرح شباب العالم في دورته الثالثة بـ5 لغات مختلفة لكن يجمعهم إحساس وشعور واحد وهو الأمل.

أغنية راجعين

تضمنت كلمات الأغنية: «راجعين كلنا من تاني والدنيا بتسمعنا، فعلا ما الحلم بيتحقق ولا حاجة هتمنعنا، إحنا اللي هزمنا الصعب وبالخير اتجمعنا، من بعد البعد رجعنا ودورنا عرفنا طريقنا، وبعزم كسرنا الخوف ولا حاجة تأثر فينا، وفي عز اليأس قاومنا والشدة تقوينا، سجل يا تاريخ عدينا الأزمة اكتب اسامينا، اكتب إنسان واجهة عشان يحمينا».