السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني بمنتدى شباب العالم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لحضور افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، حيث التقط الرئيسان صورا تذكارية على هامش الحدث المهم.

السيسي في شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، قبل قليل، إلى قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، لحضور فعاليات الحفل الافتتاحي.

وتضم النسخة الرابعة من المنتدى، العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لمتابعيها وقرائها لمتابعة فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى، ولمتابعة البث المباشر.

منصة افتراضية لفعاليات منتدى شباب العالم

وكانت إدارة المنتدى أعلنت إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور، فضلًا عن المشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين جميع المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.